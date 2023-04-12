Rusya’da deprem ve yanardağ patlaması sonrası kül yağdı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde dün yanardağ patladı, 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 300 bine yakın kişinin yaşadığı bölgeye havadan kül yağdı, yerleşimler hayalet köye döndü.
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün meydana gelen deprem ve yanardağ patlaması, bölgeyi küller altında bıraktı.
Kamçatka Yarımadası'ndaki en aktif yanardağlardan Şiveluç, dün püskürmeye başlarken lav ve küller, 100 kilometrekareden fazla alanı etkiledi. İlk patlamada 20 kilometre kadar yükseğe püsküren küller, çevredeki köyleri yoğun kül tabakasıyla örttü. Yanardağa en yakın olan 50 kilometre mesafedeki Kiyuçi köyü külle kaplandı.
6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN ARTÇISI
Yanardağın patlamasından saatler sonra bölgede 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin geçen hafta bölgeyi vuran 6,9 büyüklüğündeki depremin artçısı olduğunu bildirdi.
Yanardağdaki yoğun aktivite nedeniyle havayolları alarm durumuna geçti, çok sayıda uçuş aksadı.
300 bine yakın kişinin yaşadığı Kamçatka'da yaralanan olmadığı, ancak yanardağdaki patlamaların devam ettiği belirtildi.
Şiveluç Yanardağı'nda son 10 bin yıldır 60 büyük patlama yaşandığı tahmin ediliyor. Son büyük patlama 2007'de meydana gelmişti.