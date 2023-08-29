Rusya’da FSB’ye ait askeri helikopter düştü: 3 ölü
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait askeri helikopter düştü. Kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde askeri helikopter düştü. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti.
Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.