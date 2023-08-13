Rusya’da gübre deposunda yangın çıktı
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir gübre deposunda yangın çıktığı açıklandı.
Rusya’nın Moskova bölgesindeki gübre deposunda yangın çıktığı bildirildi.
Moskova Bölgesi Savcılığı’ndan yapılan açıklamada, Ramenskoye şehrinde bulunan gübre deposundaki plastik paletlerin yandığı belirtildi.
İlk belirlemelere göre yangına kaynak çalışmaları sırasında iş güvenliği kurallarının ihlal edilmesinin yol açtığı kaydedilen açıklamada, yangın alanının 1800 metrekare olduğu bilgisi paylaşıldı. (AA)