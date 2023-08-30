Rusya’da peş peşe patlamalar… Ukrayna onlarca İHA’yla saldırdı
Ukrayna, dün gece savaşın başından bu yana Rusya'ya yönelik en büyük İHA saldırısını düzenledi, Pskov kentindeki havalimanında büyük patlamalar yaşandı.
Son dönemde Rus topraklarına İHA saldırılarını artıran Ukrayna, dün gece savaşın başından bu yana en büyük İHA saldırısıyla Rusya’da büyük paniğe yol açtı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın düzenlediği koordine İHA saldırılarının engellendiğini duyurdu ancak sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırıların bazı bölgelerde patlamalara ve yangına yol açtığı görüldü.
Rus yetkililer, gece saatlerinde altyapıyı hedef alan Ukrayna İHA’larının Bryansk, Orel, Kaluga, Ryazan ve Moskova bölgelerinde düşürüldüğünü bildirdi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkent yakınlarında düşürülen İHA’nın hasara yol açmadığını belirtti.
Bryansk’taki İHA’ların da televizyon kulesini hedef aldığı kaydedildi. Moskova dahil bazı bölgelerde hava sahası önlem amaçlı kapatıldı.
En yoğun saldırıların düzenlendiği Estonya sınırına yakın Pskov’da ise en az 10 İHA havalimanında patlamalara ve yangına yol açtı, 4 nakliye uçağı hasar gördü. Kentte uçuşlar durduruldu.
Rusya son dönemde artan saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde hava sahalarını geçici olarak kapatmış, kritik merkezlere hava savunma sistemleri yerleştirerek güvenlik önlemlerini artırmıştı.