Rusya’da Wagner krizi bitti: Böyle ayrıldılar, işte anlaşmanın detayları

Wagner grubu yöneticisi Yevgeni Prigojin, savaş riski nedeniyle askerlerine geri çekilme emri verdi. Wagner ve Prigojin bölgeden ayrılırken yapılan barış anlaşmasının detayları da ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasında bir yılı aşkın bir süredir savaş devam ederken, önceki gün Rusya’da yaşanan darbe girişimi paniği Belarus’un devreye girmesiyle sona erdi.

Ağır silahlara sahip paralı asker grubu Wagner, Moskova’ya doğru ilerlemeyi sonlandırma kararı alırken grubun lideri Yevgeni Prigojin, “Kan dökülmesini engellemek için bunu yapıyoruz” dedi.

Bölge valisi Wagner savaşçılarının Rostov’dan ayrıldıklarını açıklarken Prigojin adamlarının üslerine geri döneceğini belirtti. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise Wagner askerlerinin Belarus’a gideceği belirtilirken, Belarus ise yapılan anlaşamda hiçbir Wagner askerinin yargılanmayacağına vurgu yaptı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan kaynaklar Wagner askerlerinin Rostov’da ele geçirdikleri askeri üsleri terk ettiğini söyledi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko da Wagner ile yapılan anlaşmanın detaylarını açıkladı…

Prigojin’in yargılanmayacağını ve Belarus’a yerleşeceğinin belirtildiği anlaşmada ayrıca Prigojin’in talimatıyla ilerleyen askerlerin “Rusya’ya daha önceki hizmetleri dolayısıyla” yargılanmayacakları aktarıldı. Lukaşenko’nun Prigojin’i 20 yıldır tanıdığı için arabuluculuk rolüne soyunduğu da belirtildi.

SEBEBİ 1 TEMMUZ’DAKİ YASA MI?

Kâr amacı gütmeyen ISW isimli düşünce kuruluşu ise dikkat çekici iddiaları ortaya attı… ISW, Rusya’da 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek düzensiz güçlerin hükümet ile anlaşma imzalaması zorunluluğunun Prigojin’i rahatsız ettiği ve bu sebeple isyan çıkardığını öne sürdü.

Hazırlanan raporda, “Prigojin, Wagner de dahil olmak üzere bütün düzensiz güçlerin Rus hükümeti ile sözleşme yapacağına dair Rusya Savunma Bakanlığı yazışmalarını görmüş olabilir. Bu da onun siyasi ve şahsi hayatta kalma mücadelesinde varoluş tehdidi haline geldi” iddiası öne sürüldü.

Raporda, “Wagner grubunu bağımsız bir güç olarak tutmak için tek yolun Rusya Savunma Bakanlığı karşısında bir hareket başlatma kumarı olduğunu düşündü” yorumu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.



Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), “silahlı isyan” suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını “vatana ihanet” olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova’ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Prigojin’in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Rusya’da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

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