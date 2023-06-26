Rusya’da Wagner’in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı

Rusya'nın bazı bölgelerinde Wagner'in Rus hükümetine isyanı nedeniyle uygulanan önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte 24 Haziran’da Wagner’in Rus hükümetine isyanı sebebiyle devreye konulan terörle mücadele operasyon durumu kapsamındaki tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu. Sobyanin, ayrıca gelişmeler sebebiyle iptal edilen mezuniyet töreninin de 1 Temmuz’da yapılacağını belirtti.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Moskova bölgesinde alınan tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi. Diğer yandan, Rusya’nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.

AB: RUSYA’NIN GÜCÜ KIRILDI

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının Ukrayna'daki savaşın Kremlin'in gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösterdiğini söyledi.

Wagner grubunun isyanını “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in yarattığı canavarın, kendisini ısırması” olarak niteleyen Borrell, “Bu hafta sonu yaşananlar, Ukrayna’ya karşı savaşın Rus gücünü kırdığını ve siyasi sistemini etkilediğini gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, AB'nin durumu yakından izlediğini vurgulayarak, nükleer bir gücün siyasi çalkantı içinde olmasının tehlike arz ettiğini, AB'nin muhtemel senaryolar üzerinde çalışacağını belirtti. AB Yüksek Temsilcisi, “Şimdi Ukrayna'yı her zamankinden daha fazla destekleme zamanı” dedi. (AA)

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