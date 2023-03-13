Rusya’dan ABD’yi kızdıracak Çin açıklaması

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesi ile Çin arasındaki ilişkilerin, "benzeri görülmemiş" yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Çin Savunma Bakanlığı görevine getirilen Li Şangfu ile Çin’in Merkezi Askeri Komisyonu başkan yardımcılıklarına atanan Çin Halk Kurtuluş Ordusundan General Cang Youşia ve General Hı Veydong’a telgraf göndererek, ayrı ayrı tebrik etti.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ”

Rusya ile Çin’in ortak sınıra ve tarihe sahip olduğu belirtilen tebrik mesajlarında, şu ifadelere yer verildi:

“Rusya ve Çin, eski dost ve ortaklar. Ortak sınır ile tarih ve uzun yıllara dayanan dostluk, halklarımızı ve ülkelerimizi birbirine sıkı sıkıya bağladı. İkili ilişkiler, benzeri görülmemiş yüksek seviyeye ulaştı ve dünyada jeopolitik gerilimin arttığı koşullarda küresel istikrarın sağlam destekleyicileri oldu.”

Şoygu, iki ülke arasında, askeri teknik alandaki işbirliğinin gelişmeye devam edeceğini umduğunu kaydetti. (AA)

İlginizi Çekebilir Rusya tahıl koridoru kararını açıkladı

İlginizi Çekebilir Çin'in yeni Başbakanı Li'den dışa açılma ve özel sektöre destek mesajı