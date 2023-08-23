Rusya’dan bir ülkeye daha tehdit: İlhak ederiz

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Putin'e en yakın isimlerden Dimitri Medvedev, Rusya'nın Gürcistan'daki ayrılıkçı bölgeleri ilhak edebileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Güvenlik Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev ülkesinin Gürcistan’ın ayrılıkçı bölgeleri Güney Osetya ve Abhazya’yı ilhak edebileceğini söyledi.

Rusya’nın eski Devlet Başkanı Medvedev, Argumenty I Fakty gazetesinde yayımlanan yazısında, “Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinde Rusya’ya katılma fikri hâlâ oldukça popüler” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana ülkenin en katı siyasi seslerinden biri hâline gelen Medvedev, “İlhak için iyi nedenler olursa büyük olasılıkla uygulanabilir” dedi.

Gürcistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bahsi geçen bölgeler üzerinde kontrolünü kaybetmişti. Moskova, Gürcistan’ın güç kullanarak Güney Osetya’nın kontrolünü yeniden ele geçirme girişimine saldırıyla yanıt vermesinin ardından 2008 yılında bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı.

Rusya’nın Gürcistan’la ilişkileri o tarihten bu yana yumuşamış olsa da Medvedev, Batı’yı Gürcistan’ın NATO’ya kabul edilmesi olasılığını gündeme getirerek gerilim yaratmakla suçladı.

Medvedev, bölgelerin bağımsızlığının tanınmasının 15. yıldönümünü kutladığı yazısında muhtemel ilhaka atıfta bulunarak “Endişelerimiz gerçekleşmeye yaklaşırsa, beklemeyeceğiz” dedi. (Reuters)

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