Rusya’dan dikkat çeken adım: Moskova’da bazı binaların çatılarına hava savunma sistemi yerleştirildi

Rusya-Ukrayna savaşı neredeyse 11 ayı geride bırakırken Rus kentlerinde de olası bir misilleme saldırısına karşı önlemler alınıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı binaların çatısına hava savunma sistemleri yerleştirilmesi, “Rusya olası saldırılara hazırlanıyor” yorumlarına yol açtı.

Olası füze ve İHA saldırılarına karşı önlem olarak Savunma Bakanlığı'nın ve bazı askeri binaların çatısına hava savunma sistemi yerleştirildiğini gösteren görüntüler sosyal medyada yayıldı. Moskova'nın birçok yerinde S-400 ve Pantsir sistemlerinin yerleştirildiği binalar arasında eğitim kurumları da yer aldı.

Rusya, son dönemde Batılı ülkelerin Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık silah yardımı yapmasından rahatsızlık duyuyor. Ukrayna'da savaş özellikle doğudaki Donbas bölgesinde tüm şiddetiyle sürerken Ukrayna ordusu, önceki aylarda Rusya'da sınıra yakın bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Uzmanlar, son önlemlerin Moskova'nın Rus kentlerine saldırı düzenlenmesinden endişe ettiğinin işareti olduğunu vurguladı. Rus medyasında çıkan haberlerde de, yetkililerin Moskova’nın hava savunmasını güçlendirmek için çeşitli adımlar attığı kaydedildi.

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