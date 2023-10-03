Rusya’dan Ermenistan’a UCM tepkisi

Kremlin, Ermenistan'ın Putin hakkında tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyeliği onaylamasına tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan Parlamentosunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Roma Statüsü’nü onaylamasına tepki göstererek, kararı “yanlış” olarak nitelendirdi.

Ermenistan'ın Rusya'nın ortağı ve dostu olduğunun altını çizen Peskov, Ermeni halkıyla çok ortak noktaları bulunduğunu ve bunun iki halkı sonsuza kadar birleştireceğinden şüphe duymadığını belirtti. Peskov, “İkili ilişkiler bakımından, Ermenistan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesinin Roma Statüsü’ne katılımı yanlıştır. Biz hala bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz” dedi.

Erivan'ın bu kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan ziyaretlerini reddedeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Peskov, “Elbette Devlet Başkanı Putin'in bir gün, herhangi bir nedenle Ermenistan'a yapacağı ziyareti reddetmek zorunda kalmasını istemeyiz” şeklinde cevap verdi.

UCM mart ayında, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. (AA)