Rusya’dan İsrail-Hamas krizi hamlesi

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin ateşkes ve insani yardım öneren karar taslağı sundu.

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Reuters’ta yer alan habere göre Rusya, BMGK’ya İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin olarak insani ateşkes çağrısında bulunan, sivillere yönelik şiddeti ve tüm terör eylemlerini kınayan bir karar taslağı önerdi.

Bir sayfalık karar taslağında rehinelerin serbest bırakılması, insani yardıma erişim ve ihtiyaç sahibi sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi çağrısında bulunuldu.

Diplomatlar, metnin İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin yapılan bir toplantı sırasında 15 üyeli konseye verildiğini söyledi.

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