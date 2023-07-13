Rusya’dan NATO Zirvesi sonrasında sert mesaj: Soğuk savaşa geri dönüş

Bu hafta gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi sonrasında Rusya'dan çok sert açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi’nin sonuçlarını değerlendirerek NATO’nun soğuk savaş planlarına geri döndüğünü belirtti.

Açıklamada Rusya’nın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehdit ve meydan okumaları dikkate alarak, bunlara hızlı ve uygun bir yanıt vermek için mevcut tüm araç ve yöntemleri kullanacağız denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın dün akşam yayımladığı açıklamada, “NATO, bu kez dünyayı demokrasiler ve otokrasilere bölme ideolojisine dayalı kendi bir milyarını insanlığın diğer kısmından korumak için bir kez daha Soğuk Savaş planlarına geri döndü. NATO, hızlı tepki kuvvetlerini 300 bin birliğe çıkardı ve entegre bir hava ve balistik füze savunma sistemi oluşturacak. Brüksel, bu sistemin Rusya’yı hedef almayacağına dair geçmişte verdiği güvencelerden artık bahsetmiyor” denildi.

“NATO ÜÇ ÜLKEYİ AĞLARINA ALMAYA ÇALIŞIYOR”

Açıklamada ayrıca, “Ukrayna, NATO’nun Rusya’ya karşı başlattığı hibrit savaşta ana harcanabilir unsur olacaktır. Çatışmayı tırmandırmaya kararlı olan blok, Kiev’e bu yıpratma çatışmasının mümkün olduğu kadar uzun sürmesi için daha modern ve daha uzun menzilli silahlar tedarik edeceğine söz verdi. Blok, Gürcistan, Bosna Hersek ve Moldova’yı da ağlarına alma çabalarından vazgeçmedi. NATO’nun yayılmacı emelleri Avrupa-Atlantik bölgesi ile sınırlı değil. Herhangi bir kamuoyu tartışması veya referandum olmaksızın Finlandiya’yı yutan ve İsveç’i neredeyse yutan NATO, Kuzey Kutbu’na askeri çatışma getirmeyi deniyor. Aynı zamanda aktif olarak Sovyet sonrası alana sızıyor. Ortadoğu ve Afrika, stratejik çıkarların alanı ilan edildi” ifadesi kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, NATO zirvesinin sonuçlarının takip edileceği belirtildi. Açıklamada, “Vilnius zirvesinin sonuçlarını dikkatlice inceleyeceğiz. Rusya’nın güvenliğine ve çıkarlarına yönelik tehdit ve meydan okumaları dikkate alarak, bunlara hızlı ve uygun bir yanıt vermek için mevcut tüm araç ve yöntemleri kullanacağız” denildi.

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