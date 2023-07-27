Rusya’dan Nijer’deki darbeyle ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Nijer'deki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" açıklaması yaptı. Bu arada Nijer ordusu, darbecilere destek verdiğini bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nijerdeki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ülkedeki sorunların barışçıl ve yapıcı diyalog ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer’de bir grup askerin başkanlık sarayını ablukaya aldığını ve Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’u devirdiğini duyurduğunu hatırlattı. Nijer’deki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini vurgulayan Zaharova, “Çatışmanın taraflarını güç kullanmaktan kaçınmaya ve tartışmalı tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözmeye çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

Nijer halkının yararına iç barışı yeniden tesis etmek adına bu iç siyasi krizin hızlı şekilde çözülmesini beklediklerini kaydeden Zaharova, “Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un askerler tarafından derhal serbest bırakılmasını umuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ORDUDAN DARBEYE DESTEK

Bu arada Nijer Silahlı Kuvvetleri, ülkede kan dökülmemesi adına yönetime el koyan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurları desteklediklerini duyurdu.

Nijer ordusundan yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için darbe bildirisini desteklemeye karar verdikleri belirtildi.

Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, olayın hala darbe girişimi olduğu ve sonuçlanmadığını söylemiş, Nijer halkını da bu girişime karşı çıkmaya davet etmişti. Cumhurbaşkanı Bazoum da Twitter hesabından “Zorlukla elde edilen kazanımlar korunacak, demokrasiyi ve özgürlüğü isteyen tüm Nijerliler bunu görecek.” paylaşımını yapmıştı.

Bazoum’un darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarına karşı ordu güçlerinin desteğini beklediği ancak ordunun buna yanaşmadığı iddia edilmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına arabulucu olarak görevlendirilen Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon’un gün içinde 2 grupla da görüşmesi bekleniyor. (AA)

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