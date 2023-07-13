Rusya’dan tahıl koridoru açıklaması: Yeni bir öneri yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin yeni öneri duymadım" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, pazartesi günü süresi dolacak Karadeniz tahıl anlaşmasına ilişkin yeni bir öneri duymadığını fakat herhangi bir anlaşma olmaksızın Rusya’nın tahıl ihracatını güvence altına almak üzere Türkiye ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Putin’in anlaşmaya ilişkin bazı önerilerde bulunduğuna yönelik açıklamaları hakkında yöneltilen soruya “Benim hiçbir yeni öneriden haberim yok” dedi. Rus bakan, “Türkiye, tahılımızın işlenmesine yardımcı olma ve hiç kimseye ya da hiçbir şeye bağlı olmaksızın gelişmekte olan ülkelere buğday arzı sağlayabilmemize yönelik bir plana katılım sağlama konuları ile ilgileniyordu” diye konuştu.

Rusya, kendi tahıl ve gübre ürünlerinin ihracatının güvence altına alınması talebinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşmadan çekilme tehdidinde bulunmuştu. Karadeniz anlaşması kapsamında tahıl taşıyacak olan son iki gemi bitiş tarihi öncesinde Ukrayna’nın Odesa limanında yükleme yapıyor.

Kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Rusya’nın tarım bankasının uluslararası ödeme mesajlaşma sistemi SWIFT’e erişiminin sağlanması karşılığında anlaşma süresini uzatması teklifinde bulundu. Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova Rusya’nın böyle bir öneriden memnun olmayacağını çünkü bankanın bir iştirak oluşturmasının aylar süreceğini ve sonrasında bu iştiraki SWIFT’e bağlamanın da üç ay daha vakit alacağını belirtti.

Putin, Rusya’nın küresel pazara kendi tarım ürünlerinin ihracatı konusunda karşılaştığı engeller hakkında Batılı devletlerin iki yüzlü olduğu gerekçesiyle tahıl anlaşmasının bitebileceğini söylemişti. (Reuters)

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