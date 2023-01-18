Rusya’dan Türkiye itirafı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın, Suriye meselesinde Türkiye ile yaptıkları anlaşmalarda yer alan yükümlülüklerin tamamını henüz yerine getiremediklerini söyledi.

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Lavrov, 2022 yılında Rusya'nın diplomatik faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

AVRUPA BAĞIMSIZLIĞINI YİTİRDİ

Ukrayna'da bugün yaşananların ABD'nin uzun yıllar Rusya'ya karşı hazırladığı küresel ve hibrit savaşın sonucu olduğunu ifade eden Lavrov, “Avrupa bağımsızlığını yitirdi. NATO ve AB ortak deklarasyonu Avrupalıları Kuzey Atlantik İttifakına doğrudan tabi hale getirdi.” ifadelerini kullandı.

Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya oldukça kapsamlı destek verdiğine dikkat çeken Lavrov, “Batılı ortaklarımız ağızlarında köpükle Rusya ile savaş halinde olduklarını inkar edip, Ukrayna'ya saldırganlıkla başa çıkmasına ve toprak bütünlüğünü geri kazanmasına yardımcı olduklarını söylediklerinde kurnazlık yapıyorlar.” diye konuştu.

Lavrov, artık Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin eskisi gibi olmayacağını vurguladı.

“UKRAYNA'DAN CİDDİ MÜZAKERE TEKLİFİ ALMADIK”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 10 maddelik barış formülü önerisini eleştiren Lavrov, Ukrayna ile ciddi müzakere tekliflerine yanıt vermeye hazır olduklarını, ancak böyle bir teklifi Kiev'den almadıklarını dile getirdi.

Suriye'deki duruma da değinen Lavrov, Ankara'nın Şam ile ilişkilerini normalleştirmesinden yana olduğunu belirtti. Rusya'nın yardımıyla Türkiye ve Suriye'nin savunma bakanları düzeyinde Moskova'da toplantı yaptığını kaydeden Lavrov, dışişleri bakanları toplantısının da hazırlandığını aktardı.

“RUSYA, TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ANLIYOR”

Suriye konusunda en önemli problemlerden birisinin İdlib meselesi olduğuna dikkati çeken Lavrov, İdlib'de teröristlerin varlıklarının kabul edilemeyeceğini öngören anlaşmaların uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Lavrov, Suriye'nin kuzeydoğusunda “Kürtler” olarak nitelendirdiği PKK/YPG terör örgütü ile Şam arasındaki ilişkilerin yoluna koyulması gerektiğine de dikkat çekerek, “Türk meslektaşlarımızın bu husustaki endişesini anlıyoruz.” dedi.

ABD'nin “Suriye'deki Kürtleri”, ülkenin doğusunda yarı-devlet yapısı kurmaları ve Washintgon'un talimatlarını yerine getirmeleri için kullanmak istemesinin de Türk tarafında rahatsızlığa yol açtığını anlatan Lavrov, bir süre önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine YPG unsurlarının Türk sınırından uzaklaştırılmasını içeren 2019'da Rusya-Türkiye arasında kabul edilen Soçi mutabakatını hatırlattığını aktardı.

“BU ZOR BİR MESELE”

Lavrov, “Benim iyi dostum Sayın Çavuşoğlu, Rusya'nın henüz (bu anlaşmayla ilgili maddelerin) hepsini yerine getirmediğini söyledi. Doğru. Bu zor bir mesele.” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında İdlib konusunda mutabakat imzalandığını da hatırlatan Lavrov, İdlib bölgesinde “Türkiye'nin kendisi ile işbirliği yapan muhalifler ile teröristleri ayırması”, M4 karayolunda Halep'e kadar ortak devriyeler yapılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, “Bunu da şimdilik yapamıyoruz. Üzerinde anlaşmaya vardığımız şeyleri yerine getirmeye devam etmeliyiz. Bunlar tamamen güncelliğini koruyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BAKÜ’NÜN RIZASI OLMADAN

Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı ile ilgili de konuşan Lavrov, Azerbaycan-Ermenistan sınırına Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) misyonu göndermeye hala hazır olduklarını kaydetti.

Ermeni tarafının uzun vadeli olarak sivil gözlemcilerden oluşan bir misyonun orada konuşlanması için AB ile müzakere etmeyi tercih ettiğini belirten Lavrov, sınırın Azerbaycan ile olması nedeniyle Bakü'nün rızası olmadan böyle bir eylemin yapılması halinde sınırda sorunlar çıkacağına dikkati çekti.

2020'deki üçlü bildiriye göre, Laçın Koridoru’ndan vatandaşların mallarının ve araçlarının geçişine izin verilip askeri yükün geçmemesi hususunda mutabık kalındığını anımsatan Lavrov, Bakü'nün verdiği bilgiye göre, Ermenistan'ın barış anlaşmalarına aykırı olarak bu koridoru Azerbaycan mevzilerinin yakınındaki topraklara yerleştirdikleri mayınları taşımak için kullandığını aktardı.

Lavrov, yapılan bazı toplantılar sonucunda yakın gelecekte Laçın Koridoru’nun açılması konusunun çözüleceğini düşündüğünü ifade etti. (AA)

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