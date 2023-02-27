Rusya’dan Ukrayna’ya ağır bir darbe daha

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait Kiev’de elektronik istihbarat merkezi ve Hmelnitski’de özel operasyon merkezini vurduklarını bildirdi.

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Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'da taarruzlarına devam ettiğini belirtti.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel taktik ve hava kuvvetleriyle, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna ordusuna ait atış pozisyonları, askeri birlikleri ve teknik araçlarının bulunduğu bölgeleri vurduğunu kaydeden Konaşenkov, “Kiev bölgesinde Brovarı'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik istihbarat merkezi yok edildi. Hmelnitski şehri yakınlarında ‘Batı' özel operasyon merkezi imha edildi.” ifadelerini kullandı.

BİLANÇOYU AÇIKLADI

Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 390 uçak, 211 helikopter, 3 bin 248 insansız hava aracı, 406 hava savunma füze sistemi, 8 bin 58 tank ve zırhlı araç, 1045 çok namlulu roketatar, 4 bin 228 obüs ve havan topu, 8 bin 574 özel askeri aracı vurduklarını dile getirdi.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rusların çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtilerek, “Askerlerimiz dün işgalcilerin bu yönlerdeki 81 saldırısını püskürttü.” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Düşman, devletimizin kritik altyapısını imha etmeye çalışıyor, saldırıları sürdürüyor, ağır silahlarla sivil tesisleri ve apartmanları hedef alıyor.” ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son 1 günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Rusya'nın bir Su-25 tipi uçağının düşürüldüğü ifade edildi (AA)

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