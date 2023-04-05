Rusya’dan yerli taksi hamlesi

Geçen yıl yeniden üretilmeye başlanan Moskviç model otomobillerin taksi olarak kullanılacağı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeniden üretilmeye başlayan Moskviç marka otomobillerin başkentte araç paylaşımı (car sharing) hizmeti ve taksilerde kullanılacağını açıkladı.

Abnews.ru'nun haberine göre, Sobyanin, araç paylaşımı ve taksilerde kullanılmak üzere 5 bin adet Moskviç araç sipariş ettiklerini duyurdu.

Moskviçlerin toplu taşımaya katkı sunmasının önemli olduğunu belirten Sobyanin, Yandex.Taksi'nin 5 bin adet Moskviç satın alacağını, bunların 2 bininin elektrikli otomobil olduğunu aktardı.

Sobyanin, bunun dünyada araç paylaşımı ve taksiler için yapılan en büyük otomobil siparişlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Rusya pazarından ayrılan Renault’un Moskova fabrikasında Moskviç model otomobillerin üretimine geçen sene yeniden başlamıştı.

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