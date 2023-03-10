Rusya’nın ele geçirdiği ABD ve NATO silahlarıyla ilgili çarpıcı iddia

Rusya'nın Ukrayna'da savaş sahasında ele geçirdiği bazı ABD yapımı silahları İran'a verdiği ileri sürüldü.

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Amerikan CNN televizyonunun ABD’li kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya’nın savaş sahasında başta Javelin antitank sistemleri ve Stinger omuzdan atılan hava savunma sistemleri olmak üzere ABD ve NATO ülkelerinin verdiği birçok silah ve sistemi ele geçirdiği iddia edildi.

“PARÇALANIP İNCELENECEK”

Haberde, Rusya’nın ele geçirdiği bu silahları “ters mühendislik” için parçalanıp incelenmek üzere İran’a aktardığı öne sürüldü.

ABD’li kaynakların bu tür transferlerin çok olmadığını söylediği iddia edilen haberde, İran’ın bu silahlar üzerinden herhangi bir çalışma yapıp yapmadığı veya bu silahlar üzerinden askeri kabiliyetler inşa edip etmediğinin belli olmadığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’ya verilen silahların farklı grupların ya da kişilerin eline düşmemesi ve amacının dışında kullanılmaması için bir görev gücü kurmuştu.

ABD makamlarına göre, silahların büyük ölçüde yerinde kullanıldığını ifade ediyor ancak savaş sahasından kullanıldıktan sonra Rusya’nın eline geçen silahlarla ilgili bir kontrol mekanizması olup olmadığı bilinmiyor. (AA)

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