Rusya’nın Prigojin’in ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri olan Prigojin ile ilgili bir açıklama Rusya'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Soruşturma Komitesi, bugün bir açıklama yaparak paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Evgeni Prigojin’in ölümü ile ilgili bilgi verdi.

Komite tarafından yapılan açıklamada, “Genetik test sonuçları, uçaktaki 10 kişinin de kimliklerini tespit etmemize imkan sağladı. Geçen hafta çarşamba günü yaşanan uçak kazasında Wagner’in kurucusu Evgeni Prigojin’in de aralarında olduğu 10 kişi yaşamını yitirdi” denildi.

RUS ORDUSU MU DÜŞÜRDÜ?

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, dün ülkenin Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), düşen uçakta ölenlerin arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemlerince düşürüldüğü öne sürülmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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