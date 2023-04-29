Rusya’nın savaşla yükselen pop yıldızı: Shaman

Rusya’da yakın zamana kadar az tanınan bir şarkıcı olan Yaroslav Yuryeviç Dronov, yani sahne ismiyle Shaman, Ukrayna işgali sonrası vatansever şarkılarıyla Rusya’nın en ünlü yıldızlarından biri oldu.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'da 24 Şubat 2022'de başlayan işgal sonrası birçok savaş karşıtı Rus sanatçı baskı görürken ya da ülkeyi terk ederken, Rusya'nın yeni bir yıldızı var.

Savaşa kadar mütevazı bir üne sahip olan Shaman (gerçek adı Yaroslav Yuryeviç Dronov), vatanı yücelten ve Rusluğun gücünü anlatan şarkılarıyla bir anda ülkenin en ünlü şarkıcılarından biri haline geldi. Genç şarkıcının “Ben bir Rus'um… İnanç ve sevgi bizimle” sözlerini içeren şarkısı, Ukrayna savaşı nedeniyle milliyetçi söylemin yükseldiği Rusya'da son dönemin en hızlı çıkış yapan hit'i oldu ve adeta gayrı resmi marşa dönüştü.

Shaman'ın Kızıl Meydan'da deri kıyafetler içinde kolunda Rus bayrağının flamasıyla dolaştığı Biz isimli şarkının klibi izlenme rekorları kırıyor. Ölen Rus askerleri için yazılan Ayağa Kalkalım isimli şarkısı ise YouTube'da 40 milyondan fazla defa görüntülendi.

Hükümetin de desteğini arkasına alan Shaman, eylül ayında Rusya lideri Vladimir Putin'in konuşma yaptığı etkinlikte de sahneye çıkmıştı.

Shaman'ın “Ben bir Rus'um” isimli şarkısının Rusya'daki bazı okullarda sık sık çalındığı belirtiliyor. Şarkıcının klipleri devlet televizyonlarında da sık sık yayınlanıyor.

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