Rusya’nın Şükrü Okan gemisine düzenlediği baskın kamerada

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Şükrü Okan adlı kuru yük gemisine Rus askerleri tarafından düzenlenen baskının görüntülerini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Rus askerlerinin, Karadeniz’de Ukrayna’nın İzmail limanına sefer yapan kuru yük gemisi Şükrü Okan’ı durdurarak gemiye baskın düzenlediği anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz Filosundan devriye gemisi Vasily Bykov’un Palau bandıralı Şükrü Okan adlı kuru yük gemisini durdurduğu ve Rus askerlerinin gemiye düzenlediği baskına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüntülerde Rus askerleri, dur ihtarına uymayan Şükrü Okan adlı kuru yük gemisine Ka-29 tipi helikopterle iniş yaptığı, belgeleri kontrol ettiği ve yasaklanmış malların olup olmadığını kontrol etmek için denetimler gerçekleştirdiği anlar gösterilmektedir” ifadelerine yer verildi.



‘DENETİM GEREĞİNE UYGUN YAPILDI’

Açıklamada, yapılan denetimin uluslararası gerekliliklere uygun icra edildiği ifade edilerek, “Yürütülen denetim tedbirleri sırasında, denetim ekibinin çalışmaları profesyonel bir şekilde ve uluslararası belgelerin gerekliliklerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Şükrü Okan gemisindeki denetim ekibinin çalışmalarının tamamlanmasının ardından bir doğrulama protokolü hazırlanmış ve gemi İzmail limanına doğru yolculuğuna devam etmiştir” denildi. (DHA)

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