Rusya’nın Tula bölgesinde patlama
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi.
Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Yerel saatle 15.19’da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştuğu kaydedilirken, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edildi.
Moskova’ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı. (AA)