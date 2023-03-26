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Rusya’nın Tula bölgesinde patlama

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde yer alan Tula bölgesinde patlama meydana geldiği bildirildi.

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Rusya’nın Tula bölgesinde patlama

Rus haber ajanslarının yerel yetkililere dayandırdığı habere göre, Kireyevsk şehrinde henüz sebebi bilinmeyen patlamada 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel saatle 15.19’da şehrin bir caddesinde meydana gelen patlamayla yerde çukur oluştuğu kaydedilirken, çok daireli 3 binanın ve bazı ambarların hasar gördüğü ifade edildi.

Moskova’ya yaklaşık 220 kilometre mesafede bulunan şehirdeki patlamanın sebebiyle ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı. (AA)

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