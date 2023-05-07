Rusya’ya büyük darbe: Hipersonik füzeyi imha ettiler

Bir yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında kritik bir eşikten geçildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bu hafta kritik bir gelişme yaşandı…

Dün Ukraynalı yetkililer, Rusya’ya ait bir hipersonik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. Resmi kayıtlara göre savaşın başladığı günden beri ilk kez Ukrayna, Rusya’ya ait modern bir füzeyi imha etmeyi başardı.

Ses hızından 10 kat hızlı hareket eden hipersonik füze ile ilgili açıklama yapan Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusuna ait hipersonik füzenin geçen hafta imha edildiğini duyurdu.

Kiev’den yapılan açıklamada, kısa bir süre önce temin edilen Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemleri sayesinde hipersonik füzenin imha edildiği vurgulandı.

2.000 kilometre menzile sahip olan ve ses hızından 10 kat hızlı olan füzenin bu özellikleri sebebiyle imha edilmesi “çok zor” olarak tanımlanıyordu. Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Rusya’nın Kinzhal tipi balistik füzenin bu hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev semalarında düşürüldüğünü söyledi.

Oleshchuk, “Evet, Rusya’nın biricik Kinzhal füzesini imha ettik. Bu olay, Kiev bölgesi semalarında 4 Mayıs’ta gerçekleşen gece saldırısı sırasında oldu” dedi.

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