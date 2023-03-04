Rusya’yı karıştıran iddia: ‘Zehirlenen Kadirov Rus doktorlara güvenmiyor’

Rusya lideri Vladimir Putin’e yakın isimlerden Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve zehirlenmiş olabileceği iddiası büyük tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgaline en büyük desteği veren isimlerden Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov'un ciddi sağlık sorunları yaşadığı iddia edildi.

İngiliz DailyMail gazetesinin aktardığı habere göre, Rusya lideri Vladimir Putin'e yakın isimlerden Kadirov son dönemde ciddi böbrek ağrıları çekiyor ve Rusya'daki doktorlara güvenmediği için Birleşik Arap Emirlikleri'nden uzman bir doktor çağırdı.

Zehirlenmiş olabileceğinden endişelenen Çeçen liderin bu nedenle Putin'in geçen ay Ukrayna işgalinin yıldönümü nedeniyle düzenlediği toplantıya da katılmadığı öne sürüldü. Rus muhalefetinden kaynaklara dayandırılan habere göre, Kadirov'un son dönemdeki “şişmiş” hali de gördüğü tedaviden kaynaklanıyor.

ÇEÇEN KOMUTAN DA ZEHİRLENMİŞTİ

Ukrayna'ya Çeçen milisleri göndererek Rus ordusuna destek veren, hatta gerekirse nükleer silah kullanılması gerektiğini bile savunan 46 yaşındaki Kadirov'a yakın isimlerden Çeçen komutan Apti Aludinov da geçen ay zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Çeçen komutana suikast girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.

Kazak gazeteci Azamay Maytanov, son dönemde fazla kamuoyu önüne çıkmayan Kadirov'un da muhtemelen zehirlenme sonucu ciddi bir hastalık geçirdiği iddiasında bulundu.

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