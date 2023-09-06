Rusya’yı kızdıracak adım… ABD’yle tatbikat yapacaklar

Ermenistan ve ABD 11-20 Eylül arasında ortak askeri tatbikat düzenleyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ermenistan ve ABD, gelecek haftadan itibaren Ermenistan’da ortak askeri tatbikat düzenlemeye başlayacak.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Uluslararası barış gücü misyonlarına katılım için hazırlık çerçevesinde Ermenistan ve ABD 11 Eylül’den 20 Eylül’e kadar Ermenistan’da “EAGLE PARTNER 2023″ isimli ortak askeri tatbikat düzenleyecek” denildi. Açıklamada tatbikatın amacının Ermenistan’ın birliklerini uluslararası barış gücü misyonlarına hazırlamak olduğu belirtilirken tatbikatlarda Ermenistan ve ABD’den kaç askerin yer alacağı belirtilmedi.

Ermenistan’da askeri üssü bulunan Rusya, kendisini 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği’nin parçası olan Güney Kafkasya bölgesinde önemli bir güç olarak görüyor.

Bu gelişmenin Rusya’nın tepkisini çekeceği düşünülüyor. Rusya, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 yılında çıkan ikinci savaşı sonlandıran barış anlaşmasının devamını sağlamak için bölgede barış gücü tutuyor.

KREMLİN’DEN PAŞİNYAN’A TEPKİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hafta sonu İtalya’nın La Repubblica gazetesi ile gerçekleştirdiği söyleşide Rusya’nın Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki “saldırganlığı” karşısında Ermenistan’ın güvenliğini garanti altına alamadığını söylemişti. Paşinyan, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle Ermenistan’ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirtmişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada Paşinyan’ın açıklamalarına katılmadığını söyleyerek “Rusya bu bölgenin ayrılmaz bir parçası. Rusya, bölgedeki durumu istikrarlı hâle getirme konusunda tutarlı ve oldukça önemli rol oynuyor ve bunu yapmaya devam edecek” dedi.