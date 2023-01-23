Saddam’ın yatı araştırma merkezi oldu

Irak'ta devrik lider Saddam’ın özel yatı bilimsel araştırma merkezine dönüştürüldü.

Sozcu.com.tr

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Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in isteğiyle Danimarka’da özel olarak tasarlanan yat, bugün demirli bulunduğu Basra kentinde deniz bilimleri araştırma merkezi olarak kullanılıyor.

Saddam’ın adıyla anılmasına rağmen aslında devrik liderin hiç ayak basmadığı yatın yapımına Danimarka’da 1980’de başlandı ve bir yıl sonra tamamlandı. Özel yat, 8 yıl süren Irak-İran Savaşı ve ardından Körfez Savaşı nedeniyle Irak'a getirilemedi. Yat, daha sonra Saddam Hüseyin tarafından dönemin Suudi Arabistan Kralı Fahd Bin Abdulaziz Al-Suud'a hediye edildi.

Büyüleyici yata o zaman “Kadisiye Yatı” adı verilse de şimdilerde “Basra Esintisi Yatı” olarak biliniyor.

4 KATLI VE 18 ODALI

İçi çok değerli mobilyalarla döşeli yat 18 odalı ve 4 kattan oluşuyor. 82 metre uzunluğundaki yatta berber, kuru temizleme ve ilk yardım odası bile yer alıyor.

Saddam'ın bir türlü ülkeye sokamadığı yat ancak 2010’da Basra'ya getirilebildi. Dönemin Ulaştırma Bakanı Amir Abduccebar, Saddam'ın bu yatı özel amaçları için inşa ettirdiğini ve devletin malı olduğu için ülkeye getirildiğini açıklamıştı.

Yatla ilk defa 2015’te Iraklı ve Alman bilim insanlarının geliştirdiği bir proje kapsamında deniz keşfi turu yapıldı. Bugün Dicle ve Fırat Nehirlerinin birleştiği Şattülarap üzerinde demirli bulunan Saddam’ın özel yatı Basra Üniversitesine bağlı Deniz Bilimleri Kurumunun Bilimsel Araştırma Merkezi olarak kullanılıyor.

Yat yerli ve yabancı turistlerin de ziyaretine açık. Geçen hafta tamamlanan 25'nci Körfez Kupası kapsamında Basra’ya gelen Körfez vatandaşları da yata büyük ilgi gösterdi. Körfezliler, ziyaret ettikleri yatta çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medyada yoğun olarak paylaştı. (AA)