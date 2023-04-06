Sağlık skandalı: İçme suyuna tarım ilacı bulaşmış

Fransa'da içme suyunun 2020'den beri kullanımı yasak tarım ilacıyla kontamine (bulaşma) olduğu belirlendi.

Sozcu.com.tr

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Tarım Bakanlığı Ulusal Sağlık Güvenliği Dairesi’nin (ANSES) yayımladığı rapora göre, Fransa genelinde içme suyu şebekelerinde alınan iki örnekten en az birinde önemli oranda klorotalonil kalıntılarına rastlandı.

Zirai kimya şirketi Syngenta tarafından pazarlanan ve tarımda kullanılan ilaç, 2020’den beri Fransa’da yasaklı olmasına rağmen yapılan araştırmalarda içme suyu şebekesinde önemli oranda tespit edildi.

Ülkede her 3 yılda bir şebeke suyunda düzenli kontroller yapan ANSES, son kontrollerde 157’den fazla pestisite rastladı. Ayrıca analizlerde ülkenin şebeke sularında Birinci Dünya Savaşı’ndan kalma 57 çeşit patlayıcı kalıntısının olduğu ortaya çıktı.

Fransa’daki ilgili kurum söz konusu bakteri ve numunelerin, insan sağlığı üzerinde kısa vadede olmasa da uzun vadede olumsuz etki bırakabileceği şüphesiyle içme sularının dikkatli şekilde tüketilmesini önerdi. (AA)

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