Sahte bağış alarmı: Türkiye’ye gönderilen deprem yardımlarını böyle çalıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı felaket dünyada da yankılanırken uluslararası yardımlara yönelik dolandırıcılık vakaları dünya basınında gündem oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketi sonrasından dünyadan depremzedelere yardım yağmaya devam ediyor. Ancak yardımlar, dolandırıcıları da harekete geçirmiş durumda.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, güvenlik uzmanlarının bağışlarla ilgili dolandırıcılık vakalarına dikkat çektiğini aktardı. BBC'nin haberine göre internette bazı gruplar, “Türkiye ve Suriye'ye bağış yapın” çağrısında bulunarak uluslararası bağışları kendi hesaplarına aktarıyor.

Dolandırıcılar videolara yerleştirdikleri bağış linkleriyle gerçek vakıflara aktarılan parayı kendi PayPal veya kripto para hesaplarına transfer ediyor.

BBC, dolandırıcıların bunun için kullandığı yöntemlere dikkat çekerek Türkiye'ye bağış yapmak isteyenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Örneğin TikTok'ta video içerik üreticileri dijital hediye kabul edebiliyor. TikTok’taki bazı hesaplarda Türkiye'deki depremden görüntüler paylaşılarak bağış isteniyor.

TikTok'ta üç saat süren bir canlı yayında Çinli bir kişi Türkiye'deki deprem bölgelerinden videolar göstererek bağış toplamış. Bazı yayınlarda Türkiye'ye ait olduğu söylenen görüntülerin farklı yerlere ait olması da dikkat çekiyor.

BBC'ye konuşan TikTok'tan bir sözcü, platformda Türkiye'deki deprem felaketi üzerinden sahte yollarla para kazananları engellemek için çalıştıklarını belirtti.

Kullanılan görsellerin bir kısmının da gerçek olmadığına dikkat çekiliyor.

Örneğin Türkiye basınında da paylaşılan bir Yunan kurtarma görevlisinin deprem bölgesinde küçük bir kız çocuğunu kurtardığını gösteren görüntü gerçek değil. Yunan OEMA gazetesi, bu görüntünün Yunan İtfaiyesi tarafından yapay zeka kullanılarak hazırlandığını aktardı. Görseldeki itfaiyecinin 6 parmağı olduğuna dikkat çekildi.

BBC'nin haberine göre, Rusya'da pornografik içeriklere sahip bir sosyal medya sitesinde de deprem yardımı adı altında kripto hesaplara para aktarılıyor.

Twitter'da da dolandırıcılar sahte bağış hesaplarıyla kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor. Siber güvenlik uzmanları, dolandırıcıların ünlü isimlerin depremle ilgili mesajlarını paylaşarak sosyal medyada görünürlük elde etmeye çalıştığını vurguluyor.

İlginizi Çekebilir Ünlü isimler depremzedelere yardım için bir araya geldi

İlginizi Çekebilir Uluslararası örgütlerden Türkiye için kampanya