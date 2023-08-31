Şam-Tahran görüşmesinde gündem Türkiye… Esad’dan dikkat çeken çıkış

Ankara-Şam hattındaki yakınlaşma çabaları, İran Dışişleri Bakanı'nın Suriye temaslarında da gündemin ilk sıralarında yer aldı. Görüşmelerde Suriye lideri Esad'ın ülkedeki Türk askeri varlığıyla ilgili sözleri gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken Suriye lideri Beşar Esad’dan dikkat çeken yeni açıklamalar geldi.

Bu ay başında Sky News Arabia’ya konuşan Esad, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istemediğini belirterek çok sert ifadeler kullanmıştı. Esad, “Bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” demişti.

Bu sözlerin ardından Şam’dan Türkiye’ye karşı peş peşe sert açıklamalar devam etmişti. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas “Türkiye’nin Suriye topraklarını işgali ve işgal altındaki bölgelerde uyguladığı suç teşkil eden uygulamalar açık bir saldırganlık ve uluslararası ilkelerin açık bir ihlalidir” diye konuşurken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da Türkiye'ye karşı Arap ülkelerinden destek istemişti.

İRAN’DAN NORMALLEŞMEYE DESTEK

Suriye yönetimi, son olarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan’ın Şam’a yaptığı ziyarette de Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığına tepki gösterdi. Esad, dün İranlı bakanla yaptığı görüşmede, Türk askerinin Suriye topraklarından geri çekilmesini istediklerini tekrarladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre görüşmede, Ankara-Şam arasındaki normalleşme çabaları da gündeme geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini, Ankara ve Şam arasındaki yakın ilişkilerin tüm bölgenin istikrarı açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

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