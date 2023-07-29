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Şam’daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi

Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesinde, 6 kişinin öldüğü patlamayı terör örgütü IŞİD üstlendi.

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Şam’daki kanlı saldırıyı IŞİD üstlendi

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesabından, dün akşam saatlerinde Seyyide Zeyneb’deki patlamayı üstlendiğini açıkladı.

Başkent Şam’da İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği Seyyide Zeyneb bölgesinde dün bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak etmişti.

Suriye yönetiminin haber ajansı SANA, patlamada 6 kişinin öldüğünü 23 kişinin yaralandığını bildirmişti. (AA)

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