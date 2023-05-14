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Sandıklar açıldı: Yabancı medyadan ilk yorumlar geldi

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde sandıklar açılırken, uluslararası medya kuruluşları da gelişmeleri anbean takip ediyor.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 20:38 - 14 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Sandıklar açıldı: Yabancı medyadan ilk yorumlar geldi

Türkiye’nin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da sonuçları büyük bir merak ve heyecanla beklenen 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyların sayımına devam edilirken, dünyaca ünlü medya kuruluşları da gelişmeleri aktarmaya devam ediyor…

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından CNN, “Türkiye’de Erdoğan’ı koltuğundan edebilecek ateşli seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Erken sonuçlar, YSK’nın yayın yasağını kaldırmasından sonra gelmeye başladı” ifadesini kullandı. Sayılan oylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önde olduğu belirtilirken CHP’nin de sonuçları pozitif olarak gördükleri kaydedildi.

CNN’deki haberde, “Pazar günü gerçekleşen ateşli cumhurbaşkanı ve parlamento seçimleri Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının sonunu getirebilir. Seçim yarışı, Türkiye liderinin bugüne kadar karşılaştığı en büyük zorluk olabilir” yorumu yapıldı. Haberde, 6 Şubat’ta yaşanan deprem ve ekonomik kriz dolayısıyla Erdoğan’ın eleştirilerin odağında olduğu da belirtildi.

NEW YORK TIMES: DEPREM BÖLGESİNDE DEĞİŞİM İSTENİYOR

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, gelişmeleri internet sitesinden anbean “canlı” olarak takip ediyor…

New York Times muhabiri, “Türkiye’deki deprem bölgesinde seçmen cumhurbaşkanını reddedip, değişim istediklerini söylüyor” başlığını kullandı. Çok sayıda depremzedenin Antakya’da oy kullandığına dikkat çekilirken gazeteye konuşan seçmenlerin yarısından fazlasının Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceklerini söylediği belirtildi. Seçmenin bu kararının arkasında deprem sonrasında hükümetin etkisiz hamlelerinin yanı sıra ekonomik krizin de gösterildiği aktarıldı.

YUNAN MEDYASI MANŞET YAPTI

Yunanistan’ın çok satan gazetelerinden Kathimerini, internet sitesinin manşetine seçimleri taşıdı.

Yunan medyası, seçimleri manşetlerine taşıyarak gelişmeleri anbean aktardı.

Kathimerini’deki haberde canlı anlatım yapılırken, “Son yılların en kritik seçimi devam ediyor” denildi.

LE MONDE: SAYILARIN SAVAŞI

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde da 14 Mayıs seçimlerini internet sitesinin manşetlerine taşıdı… Ana sayfada yer alan haberde, “İki aday arasında sayıların savaşı” başlığını kullandı.

Le Monde, “Adaylar arasında sayı savaşı” denildi.

Haberde, “Türkiye’deki cumhurbaşkanı seçiminde sandıklardan ilk çıkan sonuçlar bir sayı savaşını gösteriyor” denilirken haber ajansları arasındaki farklara da dikkat çekildi.

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