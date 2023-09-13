Sapık doktor: Muayenehanesinde çok sayıda kadını taciz ve tecavüz etmiş

Dünyanın sayılı üniversitelerinden Cambridge Üniversitesi'nden mezun olan cerrah Tom Plimmer'ın yaptığı sapıklıklar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’nin Swindon kentinde çalışan 40 yaşındaki cerrah Tom Plimmer hakkında ortaya atılan iddialar ülke basınının gündemine oturdu…

Çok sayıda kadının şikayetçi olduğu genç doktorun muayenehanesinde çok sayıda kadınla cinsel ilişkiye girdiği ve bazılarıyla da zorla birlikte olduğu öğrenildi. En az 6 kadınla ofisinde cinsel ilişkiye girdiği öğrenilen adam iddiaların ardından hakim karşısına çıkarıldı.

Birlikte çalıştığı bir kadına tecavüz eden ve her hafta bu kadını cinsel ilişkiye zorlayan adamın mesai saatleri içerisinde de cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Lisansının iptal edilmesi gündemde olan Plimmer’ın mesai saatleri içerisinde “çöpçatan uygulamalarında” tanıştığı bir kadına cinsel organının fotoğrafını attığı da tespit edildi.

Yanında çalışan meslektaşını zorla öpmeye ve meslektaşına dokunmaya çalışan Plimmer’ın daha sonra pozisyonu kullanarak tecavüze zorladığı da açıklandı. Dava devam ederken Plimmer iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı.

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