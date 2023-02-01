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Sarhoş sürücü alevler içerisindeki arabadan kıl payı kurtuldu

ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleşen korkunç kazada, sarhoş olduğu iddia edilen turist bir sürücü, aracı alevler içinde kalmadan birkaç saniye önce kurtarıldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:54 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Sarhoş sürücü alevler içerisindeki arabadan kıl payı kurtuldu

Las Vegas’ta gerçekleşen olayda, şeritten çıkan ve refüje hızla çarpan araba dehşet yarattı. Ölümden kıl payı sıyrılan sürücünün kurtulma anları kameralara yansıdı.

Baygın sürücüyü kurtarmak için bir polis ve başka bir sürücü yardıma koştu…

Kazanın hemen ardından araca koşan bir polis memuru ve trafikte olan bir sürücü, baygın haldeki yaralı sürücüyü çıkarttı. Hemen sonrasında arabadan dumanlar çıkmaya başladı ve birkaç saniye sonra da araç alev aldı.

Fox 5 Vegas’ın elde ettiği mahkeme kayıtlarına göre, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve aynı gün alkollü araç kullanmak ve trafik akışını bozmaktan dolayı suçlu bulundu.

Sarhoş sürücüyü kurtarmak için koşan Kentucky’li berber Justin Mouser, eşiyle Las Vegas tatilinde olduğunu, kalabalığa arabadan uzak durmaları için bağırdığını ancak sonra yardım için harekete geçtiğini söyledi.

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