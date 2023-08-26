Satılamayan şarapları devlet alacak

Fransız hükümeti, fazla üretilen şarapların imhası ve üreticilere destek sağlamak için 200 milyon Euro ayıracak.

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Bira tüketiminin artması sonucu şaraba olan talebin düşmesi nedeniyle bir dizi sorun yaşayan Fransız şarap endüstrisi artan enflasyon nedeniyle de zor günler geçiriyor.

Fransız hükümetinin ayırdığı 200 milyon Euro’nun büyük bir kısmı fazla stokları satın almak için kullanılacak ve ürünler alkol, el dezenfektanı, temizlik ürünleri ve parfüm gibi ürünlerde kullanılmak üzere satılacak.

BAŞKA ÜRÜNLERE GEÇİŞ İÇİN DESTEK

Aşırı üretimi azaltmak amacıyla, şarap üreticilerinin zeytin gibi diğer ürünlere geçiş yapmalarına olanak sağlamak için de parasal destek de verilecek.

Tarım Bakanı Marc Fesneau, fiyatların aşırı düşerek şarap üreticilerinin gelir akışlarının bozulmasını engellemek amacıyla endüstriye destek verdiklerini söyledi.

Fesneau, “Şarap endüstrisi geleceğe bakmalı, tüketici değişikliklerini düşünmeli ve adapte olmalı” dedi.

Avrupa Komisyonu verilerine göre haziran ayı itibariyle son bir yılda, şarap tüketimi İtalya’da yüzde 7, İspanya’da yüzde 10, Fransa’da yüzde 15, Almanya’da yüzde 22 ve Portekiz’de yüzde 34 azaldı. gösterirken, Öte yandan Avrupa’da genelinde şarap üretimi son bir yılda yüzde 4 arttı.