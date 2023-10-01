Savaş yeniden alevlendi: Rusya füze yağdırdı
Rusya - Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rus ordusunun gece saatlerinde 30 insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle ülke geneline saldırı düzenlediğini bildirdi. İşte savaşta son durum...
Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya’nın düzenlediği saldırıda 30 İran yapımı “Shahed” İHA kullanıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu İHA’ların 16’sının Ukrayna hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.
HARKİV’E S-300 FÜZELERİYLE SALDIRI
Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rus ordusunun kente yönelik 3 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.
Füzelerin bir işletmeye isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı aktarılan açıklamada, saldırıda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
SON RAPOR YAYIMLANMIŞTI
Rusya – Ukrayna Savaşı devam ederken yayınlanan yeni raporlar da yaşananlara ışık tutmuştu.
Birleşmiş Milletler'in yayınladığı ve savaş suçlarının kanıtlarını içeren rapordan sonra New York Times'ın Savaş Araştırmaları Enstitüsü de şaşırtıcı bilgiler sunmuştu.
Yapılan analize göre; bu yıl Ukrayna topraklarının yüzde 0,2'si el değiştirmişti.