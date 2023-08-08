Savaş yeniden alevlendi! Ukrayna ölü ve yaralı sayısını açıkladı

Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Rusya'nın düzenlediği füze saldırılarının ardından Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik füze saldırıları devam ediyor. Son olarak Donetsk’e düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

SON DURUMU AÇIKLADI

Saldırı sonrası Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın Donetsk bölgesindeki Pokrovsk kentine yönelik füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde gerekli çalışmaları sürdürdüğünü aktaran Klimenko, “Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 19 polis görevlisi, 5 Acil Durumlar Servisi personeli ve 1 çocuk dahil 31 kişi yaralandı.” ifadesini kullandı.

HARKİV SALDIRISI

Klimenko, ayrıca Rusya’nın Harkiv bölgesindeki Kupyansk ilçesine düzenlediği saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKİY’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Pokrovsk kentindeki füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rusya, Donbas’ta taş üzerinde taş bırakmamaya çalışıyor. Rus terörünü durdurmalıyız. Rusya bu korkunç savaşta işlediği suçlar için cevap verecek.” ifadelerini kullandı. (AA)

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