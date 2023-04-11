Savaşın gölgesinde Macaristan’dan Moskova çıkarması
Türkiye ile birlikte İsveç'in NATO üyeliğine veto veren Macaristan'ın dışişleri bakanı, Moskova'ya gitti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde Moskova’ya gitti…
Szijjarto, Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Szijjarto’nun resmi ziyareti kapsamında Rus yetkililerle enerji ve doğal gaz tedariki konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu.