Savaşta çok önemli gelişme… İsrail’le normalleşme görüşmeleri durdu

Filistin-İsrail hattındaki savaş Orta Doğu'da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın bir süredir İsrail'le devam eden normalleşme görüşmelerini askıya aldığı bildirildi. Bu gelişme ABD'nin İran'ın bölgesel etkisini azaltma planına darbe olarak görülüyor.

Sozcu.com.tr

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Hamas’ın İsrail’e yönelik kanlı baskınıyla bölgede patlak veren savaşta çok önemli bir gelişme yaşandı.

İsrail basını, Suudi Arabistan’ın İsrail’le bir süredir devam eden normalleşme görüşmelerini askıya aldığını aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın İsrail’le görüşmelerin durdurulması talimatı vererek İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yle telefonda son gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

HAMAS NORMALLEŞMEYE ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

İsrail, ABD arabuluculuğundaki İbrahim Anlaşmaları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile ilişkileri normalleştirmişti. Suudi Arabistan ve İsrail arasında son dönemde hız kazanan görüşmeler, Arap dünyasında Filistin direnişine desteğin azalacağı iddialarına yol açmış; Hamas, Lübnan’daki Hizbullah örgütü ve İran’ın tepkisine neden olmuştu.

Hamas’ın geçen cumartesi İsrail topraklarına düzenlediği baskının temel nedenlerinden birinin de Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki normalleşmenin önüne geçmek olduğu söyleniyordu.

‘ABD-İSRAİL PLANINA DARBE’

Reuters’ın farklı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Suudi Prens Selman, İsrail ve ABD ile süren görüşmeleri durdurdu. Görüşmelerin kalıcı olarak kesilmediği, savaş nedeniyle dondurulduğu bildirildi.

İsrail basını, bu adımın uzun süredir İran’ın bölgesel etkisine karşı Suudi-İsrail normalleşmesi için çaba sarf eden ABD’deki Joe Biden yönetimine bir darbe olduğu yorumunu yazdı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, gelişmeyi doğrulamadı ancak İsrail’in bölgeye entegrasyonu için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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