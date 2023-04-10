Savaşta dengeleri değiştirecek gelişme: ‘Putin fırsat bekliyor’

Rusya’nın neredeyse 14 aydır süren Ukrayna işgalinde çatışmalar ülkenin doğusunda yoğunlaşırken, Rus ordusunun savaşın gidişatını değiştirebilecek silahını sahaya sürmeye hazırlandığı ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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ABD'de Ukrayna savaşıyla ilgili gizli planların sızması Pentagon'u alarm durumuna geçirirken Rusya lideri Vladimir Putin'in henüz kullanılmayan savaş uçakları da Batı’da endişelere yol açıyor.

ABD'nin Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya’ya karşı Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ABD ve NATO'nun gizli savaş planlarının Twitter ve Telegram'a sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

New York Times gazetesi de, Ukrayna’nın Rusya'ya yönelik beklenen karşı taarruzuna dair ABD ve Ukrayna arasındaki görüşmeleri içeren gizli belgelerde Ukrayna'nın asker sayısı ve silahları gibi Rusya için yararlı bilgiler bulunduğuna dikkat çekmişti. Askeri istihbarata dayanan belgelerde ayrıca Ukrayna'nın hava gücünün haziran ayına kadar “tamamen tükeneceği” belirtiliyor.

RUSYA, BAZI SAVAŞ UÇAKLARINI SAKLADI

Bu sızıntı gündemdeki yerini korurken Rus ordusunun “yeni savaş oyuncağı” haberleri gündem oldu. Rusya'nın yeni gelişmiş savaş uçaklarını yakında Ukrayna'da kullanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

ABD basını, tam da Ukrayna'nın hava gücünün tükendiği noktada Putin'in yedek uçakları cepheye sürmesinin savaşın gidişatında belirleyici olabileceğine dikkat çekti.

Business Insider sitesi, Ukrayna ordusunun Batı tarafından sağlanan cephaneleri çok hızlı kullandığını, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya yeni silah vermesinin zaman alacağını kaydederek bunun Rusya'ya üstünlük sağlayabileceği yorumunu yaptı.

New York Times da Rusya'nın çok sayıda savaş uçağını yedek güç olarak ayırdığını ve Ukrayna'nın hava gücünün tükenmesini beklediğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy uzun süredir Batılı müttefiklerinden savaş uçağı talep ediyor ancak birçok ülke bu talebe sıcak bakmıyor.

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