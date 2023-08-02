Savaştan kaçan Ukraynalıların sayısı artıyor

Polonya'ya geçen Ukraynalı sayısı 14 milyonu aştı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’dan Polonya’ya giren kişi sayısı, 1 Ağustos itibarıyla 14 milyon 182 bin olurken, ülkeden ayrılanların sayısı 12 milyonu geçti.

Polonya Sınır Muhafızlarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın başlangıcından bu yana ülkeye yoğun geçiş yaşandığı belirtildi. Ülkeye, Ukrayna’dan sadece dün 30 bin 800 kişinin girdiği aktarılarak, “Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna’dan Polonya’ya geçiş sayısı 14 milyon 182 bine ulaştı.” ifadesi kullanıldı.

Polonya’dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 12 milyon 399 bin olduğu kaydedildi. Polonyalı yetkililerce yapılan açıklamalara göre, ülkede yaklaşık 2 milyon Ukraynalı yerleşik durumda bulunuyor.

Sınır geçişleri ve dönüşlerinin aynı kişilerce yapılabildiğini belirten yetkililer, kişi sayısından çok geçiş sayısını kontrol ettiklerini aktarıyor. (AA)

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