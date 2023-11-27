Savaştan önce Gazze: İsrail’in katlettiği Filistinli çocuklar denizde yüzüp parklarda oynuyordu

Filistinli gazeteci Yusuf Alheou'nun savaştan önce Gazze'de hayattan kesitleri içeren videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda İsrail ablukasına rağmen Gazzelilerin denizde yüzüp parklarda top oynadığı, alışveriş yapıp balık tuttuğu, hayatın tüm zorluklara rağmen aktığı görülüyor.

Sozcu.com.tr

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İsrail’in 7 Ekim’den beri bomba yağdırması sonucu harabeye dönen Gazze Şeridi, savaştan önce yıllardır süren ablukaya rağmen hayatın canlı olduğu, insanların plajlarda ve parklarda vakit geçirdiği bir kent olarak dikkat çekiyordu.

Filistinli gazeteci Yusuf Alheou’nun savaştan önce Gazze’de hayattan kesitleri içeren videosu sosyal medyada büyük ses getirdi. İsrail saldırıları öncesinde Gazzeliler abluka altında da olsa Akdeniz kıyısındaki küçük bölgede normal hayatlarına devam ediyordu.

Videoda Gazzelilerin plajlarda ve parklarda eğlendiği, meyvenin ve yiyeceğin bol olduğu pazarlarda alışveriş yaptığı, sokaklarda yürüyüş yapıp futbol oynadığı görülüyor.

Düğünlerde dans eden, balık tutan, restoranlarda yemek yiyen, sahilde gezen Gazzeliler savaştan önce tüm zorluklara rağmen hayatın keyfini çıkarıyordu.

İsrail ablukası altında “dünyanın en büyük açık hava hapishanesi” olarak nitelenen Gazze’de 7 Ekim’de başlayan saldırılarla binlerce bina yıkıldı, çoğu kadın ve çocuk 15 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İsrail’in katliam yaptığı bölgede altyapı neredeyse tamamen çöktü, Filistinliler haftalardır İsrail bombalarından kaçmak için ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Gazzeliler enkaza dönen evlerinin yıkıntılarında yakınlarını bulmaya çalışıyor. Yardımların girişine izin verilmemesi nedeniyle halk açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski altında hayatta kalmaya çalışıyor.

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