Save The Children: Deprem bölgesindeki kimsesiz çocuklar için öncelik ailelerini bulmak

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye’de çok sayıda çocuk ailesini kaybederken İngiltere merkezli çocuk hakları örgütü Save The Children'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye'nin 10 ilinde ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan depremler, onlarca çocuk ve bebeği ailesiz bıraktı. Anne babalarını kaybeden çocukların geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken İngiltere merkezli çocuk hakları örgütü Save The Children, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Save The Children'ın yayınladığı basın açıklamasında, depremlerde yetkililer tarafından bulunan ya da enkaz altından çıkarılan çocukların evlat edinilmesiyle ilgili işlemlerde acele edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi. Örgüt, çocukların şu anda evlat edinilmesinden ziyade ailelerinin bulunması ya da ailelerinin akıbetinin öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, “Yerel makamlar ve insani yardım örgütleri çocukları aileleri ya da yakınlarıyla buluşturmak için gereken tüm çabaları tüketene kadar, evlat edinme süreci doğru bir yaklaşım değil” denildi. Tüm dünyadan çok sayıda kişinin depremler sonrası yalnız kalan çocukları evlat edinmek için başvuruda bulunduğunu aktaran Save The Children, şu anda deprem bölgelerinde iletişimin çok kısıtlı olduğunu ve birçok kimsesiz kalmış çocuğun hâlâ ailelerine kavuşabileceğini kaydetti.

‘EN GÜVENLİ ORTAM, BİLDİKLERİ YER’

Çocukların kriz ortamında tehlikelerden korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapan örgüt, ailelerin bulunması çabalarının durmaksızın devam etmesi çağrısında bulundu. Save The Children Küresel Çocuk Koruma Birimi Direktörü Rebecca Smith, “Bu yürek burkan görüntüleri görüp yardım etmek istemek çok doğal ancak evlat edindirme işlemleri, Türkiye ve Suriye'deki gibi acil durum anlarında ve hemen sonrasında asla izlenmemesi gereken bir yöntem” dedi.

Save The Children'ın uzun yıllardır benzer krizlere müdahale ettiğini kaydeden Smith, travma yaşayan çocukların kendi memleketlerinde ve yakınları arasında, tanıdıkları ve güvendikleri bir ortamda desteklenmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Örgüt, çocukları koruma altına alan yakın ailelerine maddi yardımın ve güvenilir kurumlar üzerinden bağışların bu süreçte çok önemli olduğunu da ifade etti.

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