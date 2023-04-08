SBK dosyasında önemli gelişme: ABD’den Korkmaz’ın ortağına hapis cezası

Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD'li suç ortağı olarak görülen Lev Aslan Dermen (Levon Termenciyan), ABD'de görülen davada 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ABD’de Sezgin Baran Korkmaz davasında da adı geçen ve “Korkmaz'ın ortağı” olarak anılan Lev Aslan Dermen (Levon Termenciyan), vergi dolandırıcılığı ve kara para aklama davasında 40 yıl hapis cezası aldı.

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, “suç gelirlerinin aklandığını bilmesine rağmen sessiz kalmak” iddiasıyla ABD'de başlatılan soruşturma kapsamında 2021'de Avusturya'da gözaltına alınmıştı. ‘Kara para aklama' suçlamasıyla Türkiye'de de soruşturulan Korkmaz, 15 Temmuz 2022'de ABD'ye iade edilmişti.

İddianamede Dermen’in çalıştığı aile şirketinin, ABD'deki vergi kesintilerinden faydalanabilmek için “yenilenebilir bio-yakıt üretip sattıklarına dair” sahte başvurularda bulunduğu belirtiliyordu. 500 milyon dolardan fazla para dolandırmakla suçlanan Kingston ailesinin dört üyesi de bu hafta mahkemede suçlu bulunmuş ve çeşitli derecelerde hapis cezası almıştı.

Jacob Ortell Kingston ve Isaiah Kingston kardeşler suçlamaları kabul ederken, Kingston ailesi için çalışmaya başlamadan önce akaryakıt sektöründe çalışan Ermeni asıllı Lev Aslan Dermen suçlamaları reddetmişti.

Bloomberg'in haberine göre, Salt Lake City Bölge Mahkemesi Hakimi Jill Parrish, Utahlı Kingston ailesinin ABD devletini dolandırma planını uygulamaktan 2020 yılında suçlu bulunan Dermen ile ilgili kararını dün açıkladı. Dermen, 40 yıl hapse mahkum oldu.

SBK DA KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR

Davada Sezgin Baran Korkmaz da, Dermen ve Kingston’ın 133 milyon dolarlık parayı aklamasına yardım etmekle suçlanıyor. Savcılık, Dermen ve Jacob Kingston’un Türkiye’ye 9 kez seyahat ettiğini belirtirken, dosyada SBK Holding'de çekilen fotoğrafları da yer almıştı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugün yayınlanan yazısında Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD'de açılan davayla ilgili önemli bir gelişme yaşandığını aktarmıştı. Dündar, “SBK’nın 23 Ekim’de hâkim karşısına çıkacağı Salt Lake City’deki mahkemenin savcıları ile jüri tarafından suçlu bulunan ve ömür boyu hapis cezası istenilen sanık Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen) avukatı Mark J.Geragos arasındaki yazışmada Geragos, Sezgin Baran Korkmaz’ın CIA ajanı olduğunu öne sürdü” ifadelerini kullandı.

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