Scholz: Göç, Avrupa’da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sınamadır

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göç konusunun Avrupa ülkelerinin sadece birlikte üstesinden gelebilecekleri bir sınama olduğunu söyledi.

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Almanya Başbakanı Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

İtalya ve Almanya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel olarak yakın bağları bulunan iki ülke olduğunu ifade eden Scholz, iki ülke hükümetlerinin yakın işbirliği içinde çalışmaya devam etme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Scholz, Almanya ve İtalya'nın Ukrayna'nın kendisini savunması için kapsamlı yardımlar yaptığını ifade ederek, Avrupa Birliği (AB) ve transatlantik ortakların Ukrayna'yı destekleme konusundaki birlikteliğinin ve kararlığının önemli olduğunu kaydetti.

Bu konunun gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'nde de gündeme geleceğini aktaran Scholz, zirvede Almanya ve İtalya için önemli olan göç konusunun da ele alınacağına işaret etti.

Başbakan Scholz, AB’de demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları temelinde ortak değerler kapsamında insancıl ve krizlere dayanıklı bir iltica sisteminin oluşturulması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Göç, Avrupa’da sadece birlikte üstesinden gelebileceğimiz bir sınamadır. ” dedi.

Bunun sorumluluk ve dayanışma dengesi içinde olması gerektiğini vurgulayan Scholz, “Burada (AB’de) kalma hakkı olmayanlar elbette geldikleri ülkeye dönmelidir. Bu konuda anlaşmalar yapmak zorundayız. Bunun karşılığında AB'ye göç etmenin yasal yolları olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Avrupa’nın göçe ihtiyacı var.” diye konuştu.

Scholz, AB Komisyonunun ekonominin dönüşümüne ilişkin açıkladığı planı “üzerinde konuşulabilecek bir temel” olarak nitelendirerek, “Avrupa, yeşil dönüşüme öncülük etmelidir.” ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası'ndan dolayı Avrupa'daki şirketlerin olumsuz etkilenmemesi gerektiğini yineleyerek, “Meksika ve Kanada’dan daha kötü bir muamele görmek istemiyoruz. Bu konuda AB'de hepimiz hemfikiriz.” dedi.

“AVRUPA BU TÜR SORUNLARI ÇÖZME KAPASİTESİNE SAHİP”

İtalya Başbakanı Meloni de göçün temel nedenlerini ele almadan bu konunun çözülemeyeceğini belirterek, “Temel nedenleri ele almadan bu hareketi (göçü) durduramazsınız.” şeklinde konuştu.

İtalya’nın insanların göç ettiği ve transit olarak kullandığı ülkelerle işbirliği içinde olmak ve yoksullukla mücadele etmek istediğini vurgulayan Meloni, “Avrupa’nın bu tür sorunları çözme kapasitesine sahip olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Meloni, göç konusunun insan kaçakçılarının eline bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğunu dile getirdi.

Ukrayna’nın desteklenmesi konusuna da değinen Meloni, “İtalyan hükümeti yardım etmek için her türlü imkanı kullanacaktır. Varlığımıza nerede ihtiyaç duyuluyorsa biz oradayız.” ifadesini kullandı.

Meloni, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın yıl dönümü olan 24 Şubat’tan önce Ukrayna'ya gitmek istediğinin altını çizdi.

Bir gazetecinin “Almanya’ya alerjisi olduğu” şeklinde geçmişte bir ifade kullandığını hatırlatması üzerine Meloni, “Bunu ne zaman söylediğimi hatırlamıyorum. Bununla suçlandığımı çok kez okudum. Söylediğim tek şey, tam olarak öğrenemediğim tek dilin Almanca olduğuydu. Tüm söylediğim buydu. Birçok dil öğrendim ama Almancayı başaramadım. Ancak buna alerjim olduğundan değil.” şeklinde konuştu.

Giorgia Meloni, ülkesinin Avrupa için bir enerji tedarik merkezi haline gelmesini teşvik etmek istediğini de kaydetti. (AA)

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