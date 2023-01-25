Scholz: Ukrayna’ya sağlanacak tankların maliyetini üstleneceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ün, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, görüşmede liderlerin, Ukrayna’daki güvenlik durumu ve Ukrayna’nın Rus saldırganlığına karşı mücadelesine verilen desteği ele aldıklarını ifade etti.

Hebestreit ayrıca, liderlerin Avrupa-Atlantik koordinasyonu içerisinde Ukrayna’ya askeri desteğin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

“MALİYETİNİ KENDİMİZ ÜSTLENECEĞİZ”

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini belirten Scholz, bu ülkeye tankların yanı sıra hava savunma sistemleri ve çok namlulu roketatarlar gibi silahlar da verdiklerine işaret etti.

Ukrayna'ya Leopard tankları sağlama kararının ardından bunun maliyetinin ne kadar olduğu ve bunu kimin üstleneceğine ilişkin soruya Scholz, “Tam maliyeti burada şimdi söyleyemem. Ancak bunu (maliyeti) kendimiz üstleneceğiz.” yanıtını verdi.

Scholz, eğitim, mühimmat ve tamir gibi konularda sorumluluk alarak başka ülkelerle yakın işbirliği içinde Ukrayna'ya muharebe tankları gibi etkili savunma araçlarını tahsis ettiklerini kaydetti. (AA)

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