Scholz: Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğiz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin partnerleriyle birlikte ihtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna'ya kapsamlı destek sağlamaya devam edecekleri konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya Başbakanı Scholz, Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo ile Berlin’de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Almanya Başbakanı, “İhtiyaç duyulduğu sürece Ukrayna’ya kapsamlı destek sağlamaya devam edeceğimiz konusunda mutabıkız. Bu hem savaş dönemi hem de savaşın sona ermesinden sonraki yeniden yapılanma dönemi için geçerli.” dedi.

Orpo ile özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) yeni devletlerin katılımına nasıl hazırlanabileceğini ve hazırlanması gerektiğini tartıştıklarını aktaran Scholz, şunları söyledi:

“Zira biz Batı Balkan ülkelerinin, Ukrayna’nın, Moldova’nın ve ileriye dönük olarak Gürcistan’ın AB yoluna girmelerini istiyor ve bu konuda onları destekliyoruz. Geçen yaz Prag’da yaptığım konuşmada, AB olarak bunu başarmak için nasıl bir ev ödevi yapmamız gerektiğini açıkça ifade ettim. Zira AB ancak iyi bir konuma sahip olursa, jeopolitik bir birlik olarak görevini yerine getirebilir.”

“BALTIK BÖLGESİ BİR HİDROJEN KORİDORU HALİNE GELEBİLİR”

Scholz, bunun için AB’nin karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, ekim başında İspanya’da düzenlenecek gayriresmi Avrupa Konseyi’nde de bu konunun ele alınacağını dile getirdi.

Finlandiya ile iklim açısından nötr enerji üretimi konularında gelecekte daha da yakın işbirliği yapabileceklerinin altını çizen Scholz, “Baltık bölgesi ve Baltık Denizi, bir hidrojen koridoru haline gelebilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) gelecekte Almanya’da iktidara gelip gelemeyeceğinin sorulması üzerine “AfD’nin Almanya’da çok başarılı olamayacağından eminim ve ülkemiz vatandaşlarının büyük bir çoğunluğu, demokratik rekabet içinde olan diğer partileri destekliyor. Bence bu çok uzun bir süre güvenebileceğiniz bir şey.” ifadesini kullandı.

Alman Şansölye, Türkiye’de Meclisin, İsveç’in NATO üyeliğine muhtemelen yaz tatili sonrası onay verebileceği konusunda beklenti olduğuna işaret ederek, “Bana kalırsa (Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri) uygulamaya da yansıyacaktır. Bu, bizim de çabucak istediğimiz bir şey. İsveç, NATO’ya çok iyi uyum sağlayacaktır ve bu da ortak güvenliğimizi büyük ölçüde artıracaktır.” diye konuştu.

“İSVEÇ KATILANA KADAR ÜYELİĞİMİZ TAMAMLANMIŞ SAYILMAZ”

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo’da gerekli olduğu müddetçe Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ülkesinin İsveç ile birlikte NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiklerini hatırlatan Orpo, şunları kaydetti:

“İsveç katılana kadar üyeliğimiz tamamlanmış sayılmaz. İşte bu nedenle Vilnius’taki zirveden önce Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in üyeliğini ilerletmeye hazır olduğunu duymak bizim için büyük bir haberdi. Tıpkı Şansölye gibi ben de söylenenlerin gerçeğe dönüşeceğine inanıyorum. Daha dün, İsveç Başbakanı ile görüştüm, o da her şeyin yoluna gireceğine inanıyor. Stockholm’e tavsiye edebileceğim tek şey; çalışmaya devam etmeleri. İsveç’in NATO dışında kalması için hiçbir neden yok.”

Orpo, ülkesinde ırkçı partilerin olduğu iddialarını reddederek, “Fin hükümeti, liberal demokratik değerleri temsil eder. Irkçılığı reddediyoruz. Hükümette ırkçı parti bulunmuyor.” ifadesini kullandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Ukrayna: Uluslararası ortaklardan askeri yardım alacağız

İlginizi Çekebilir Rus ve ABD istihbaratından 'Ukrayna' görüşmesi