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Scholz’tan holokost açıklaması: Tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin Nasyonal Sosyalizm döneminde milyonlarca Yahudi'nin öldürülmesindeki tarihi sorumluluğuna işaret etti.

Sozcu.com.tr
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Scholz’tan holokost açıklaması: Tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, Twitter’dan “Masumane bir şekilde öldürülen 6 milyon Yahudi’nin çektiği acılar unutulmamıştır, tıpkı hayatta kalanların çektiği acılar gibi. Gelecekte de ‘bir daha asla’ olmamasını sağlamak için Holokost Anma Günü’nde tarihi sorumluluğumuzu hatırlıyoruz” paylaşımında bulundu.

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945’te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı.
Auschwitz, yaklaşık 6 milyon insanın toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.

Sadece Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor. (AA)

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