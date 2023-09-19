Sel felaketiyle sarsılan Libya’da öfkeli halk belediye başkanının evini bastı

Libya'da binlerce kişinin öldüğü ya da kaybolduğu korkunç sel felaketinin merkezi Derne'de öfke giderek büyüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Libya’da binlerce kişinin öldüğü ya da kaybolduğu korkunç sel felaketi sonrası yüzlerce kişi, Derne kentinde sokağa çıkarak yetkililerden hesap sorulmasını istedi.

Geçen hafta barajların taşması sonucu sel sularıyla denize sürüklenen binlerce kişinin korkunç şekilde can verdiği Derne’de öfkeli protestocular Sahaba Camisi önünde gösteri düzenledi. Parlamento Başkanı Aguila Saleh ve diğer yetkililerin yargılanmasını isteyen göstericiler, akşam saatlerinde de, sel sonrası görevden alınan Derne Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin evini ateşe verdi.

Uluslararası kurumlar, Derne kentini yerle bir eden felaketle ilgili farklı ülkelerin denetiminde şeffaf bir soruşturulma yürütülmesini istiyor. Dünya Sağlık Örgütü kentte ölü sayısının 4 bine yakın olduğunu bildirirken binlerce kişinin kayıp olması nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Birçok uzman, felaket öncesi yapılan uyarıların dikkate alınmadığını, barajlarda gerekli bakımların yapılmadığını vurguluyor.

İlginizi Çekebilir Libya sular altında kaldı: Öncesi-sonrası fotoğrafları felaketi gözler önüne seriyor