Selde zorlu operasyon: Çatıya çıkan aile helikopterle kurtarıldı

Brezilya'yı vuran sel felaketinde düzenlenen heyecan dolu kurtarma operasyonu büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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Brezilya’nın güneyinde etkili olan tropikal kasırga en az 22 kişinin ölümüne yol açarken düzenlenen bir kurtarma operasyonunun görüntüleri ülkede büyük heyecan yarattı.

Bölge Valisi Eduardo Leite, 20’den fazla kasabada acil durum ilan ettiklerini, 15 bin kişinin tahliye edildiğini belirterek kasırga geçişinin sel ve heyelana yol açtığını duyurdu. Arjantin ve Uruguay sınırındaki Rio Grande do Sul ve Santa Catarina eyaletlerinde daha önce görülmemiş bir felaketin yaşandığını kaydeden Leite, şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle nehirlerin taştığını vurgulayarak arama kurtarma çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğünü söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da “Halka yardım etmek için mümkün her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, evleri su altında kalan vatandaşların çatılara çıkarak yardım beklediği görüldü. Binlerce kişinin evsiz kaldığı felakette çatıya çıkan bir ailenin helikopterle kurtarılma anları ülkede paylaşım rekoru kırdı.

Roca Sales bölgesinde nehrin taşması sonrası sel suları evlerin çatısına kadar yükselirken korku dolu anlar yaşayan aileyi polisler helikopterlerden iple inerek kurtardı.

İlk olarak bir çocuğu kurtaran polislerin operasyonu sırasında suların yükselmeye devam etmesi nedeniyle zamanla yarış Brezilyalılar tarafından dakika dakika izlendi.

İP KOPTU, İKİ KİŞİ NEHRE UÇTU

Çocuğun ardından polisler helikopterden sarkıtılan iple çatıya inerek yetişkinleri ve yaşlı bir kişiyi tek tek kurtardı. Ailenin annesi Jaquisele dos Santos, yaşadıkları korkuyu “Böyle bir şeyi yaşayacağımız aklımızdan geçmezdi. İnsanlar çatılarda yardım bekledi” dedi.

Bir başka helikopterle kurtarma operasyonu ise ölümle sonuçlandı. Helikopterden sarkıtılan ipin kopması sonucu bir polis ve yaşlı bir kadın nehre düştü.

Kadın hayatını kaybederken polis memuru ağır yaralandı. (AJANSLAR)

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