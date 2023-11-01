Sevgilisine miras kaldığını duydu, birkaç saat sonra zehirledi

Sevgilisine çok yüklü bir miras kaldığını öğrenen 47 yaşındaki kadın, bu haberi öğrendikten birkaç saat sonra akıl almaz bir cinayet planladı.

Sozcu.com.tr

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Olay ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşandı… Uzun bir süredir 47 yaşındaki sevgilisi Ina Thea Kenoyer ile birlikte yaşayan 51 yaşındaki Edward Riley Jr. kendisine yüklü bir miktarda miras kaldığını öğrendi.

Avukatıyla görüştükten sonra 30 milyon dolarlık mirasın kendisine kaldığını öğrenen adam bu bilgiyi sevgilisiyle de paylaştı. Fakat bu bilgiye çok şaşıran Kenoyer bu paraya sahip olabilmek için korkunç bir plan yaptı.

Kenoyer, bu haberi öğrendikten birkaç saat sonra sevgilisini zehirledi. Kısa bir süre sonra yaşamını yitiren Edward Riley Jr.’ın otopsisinde zehirlendiği kanıtlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kenoyer gözaltına alındı.

ABD polisi olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, Kenoyer’in de hakim karşısına çıkana kadar tutuklu olacağını duyurdu.

ABD medyası, bu cinayetin bu yıl Kuzey Dakota’da meydana gelen ve kayıtlara geçen en az dördüncü vaka olduğuna da dikkat çekti.

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